Disco-Gast positiv: Viele Besucher müssen in Quarantäne Stand: 11.08.2021 12:50 Uhr Nach einer Disco-Veranstaltung in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Teilnehmer positiv auf Corona getestet worden. Deshalb müssen alle ungeimpften Teilnehmer in Quarantäne.

Wenige Tage nach der Tanzparty in der Event Arena in der Nacht zum Sonntag habe es den Positiv-Test gegeben, sagte Betreiber Thomas Schulze am Mittwoch. Das Gesundheitsamt des Landkreises schließt nicht aus, dass die Person bereits zum Zeitpunkt der Disco infiziert war und ordnete für alle Besucher und Mitarbeiter eine elftägige Quarantäne bis zum 22. August an. Ausgenommen sind vollständige Geimpfte

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Großer Andrang gestern im Hamburger Impfzentrum 9.300 Menschen ließen sich am letzten "Erstimpftag" impfen. Von heute an gibt es dort nur noch Zweitimpfungen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Betroffene sollen zwei PCR-Test machen

Die Betroffenen sollen sich zudem am Donnerstag sowie erneut eine Woche später einem PCR-Test unterziehen. In der Disco waren laut Landkreis mehr als 300 Teilnehmer. Vor dem Betreten hätten die Gäste einen Corona-Schnelltest gemacht, sagte Schulze. Dieser sei bei allen negativ gewesen.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch nach Party: Schwierige Kontaktverfolgung Falschangaben und unzugängliche Luca-App-Daten erschweren die Nachverfolgung von Kontakten. Dazu berichtet heute auch NDR MV Live. mehr

Zweiter Disco-Fall binnen weniger Tage

Es ist bereits der zweite Disco-Fall in Mecklenburg-Vorpommern binnen weniger Tage. Nach einer Tanzparty am 31. Juli in Bad Doberan (Landkreis Rostock) sind bislang elf Infizierte ermittelt worden, wie ein Sprecher des Landkreises sagte. Das Gesundheitsamt habe weiterhin Schwierigkeiten, die Teilnehmer herauszufinden. Die Daten aus der Luca-App seien verloren gegangen, weil der Datenschlüssel verschwunden sei, und auf den handschriftlichen Listen seien zum Teil Fantasienamen und falsche Telefonnummern angegeben worden. Bislang habe man erst zu 36 der vermutlich mehr als 300 Partygäste Kontakt aufnehmen können. Das Amt bitte Teilnehmer dringend, sich selbst zu melden. Eine generelle Quarantäne sei bislang nicht verhängt worden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.08.2021 | 12:00 Uhr