Die NDR MV Sommerparty: Heute wird in Grabow gefeiert und geküsst Stand: 22.06.2024 07:56 Uhr Heute kommt die NDR MV Sommerparty nach Grabow und am 31. August nach Ueckermünde. Die Besucher erwartet an beiden Sonnabenden ein Programm für die ganze Familie, Live-Musik und beste Unterhaltung.

Dass heute auf dem Marktplatz in Grabow richtig was los ist, haben Sie längst auf dem Zettel, oder? NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin starten ab 17 Uhr mit der NDR MV Sommerparty durch - am 31. August wird es dann in Ueckermünde weitergehen. NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna bringt jede Menge Gäste mit. Das sind unter anderem Spaßvogel Leif Tennemann, Kultangler Heinz Galling, NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens, Ernie und Bert aus der Sesamstraße sowie viele weitere bekannte Gesichter von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin.

Buntes Familienprogramm und Stadtwette

Grabow verbindet den Besuch der NDR MV Sommerparty mit einem Stadtfest. Heute gibt es dort tagsüber ein buntes Familienprogramm mit Vereinsaktionen, Wasserspielplatz und Drachenbootrennen. Von 9 bis 14 Uhr sendet NDR 1 Radio MV Moderator Marc Angerstein live vom Grabower Hafen. Am Abend wird dann auch das Nordmagazin live aus Grabow gesendet. Dort wird auch die Stadtaufgabe aufgelöst. Die charmante Herausforderung: 500 Grabower sollen sich küssen. Zu gewinnen gibt es 1.000 Euro für das Grabower Waldbad. Außerdem haben Vereine beim NDR 1 Radio MV Trikot-Tausch die Chance auf einen neuen Satz Trikots

Live-Musik von Billy Rock und freier Eintritt

Die NDR MV Sommerpartys in Grabow und Ueckermünde gehen jeweils um 17 Uhr los. Live-Musik gibt es an beiden Tagen von der Band Billy Rock aus Wismar. Der Eintritt ist frei. Ach übrigens: Auch in Ueckermünde wird Marc Angerstein vormittags auf Sendung gehen. Im Ueckerpark wollen Kettensägenkünstler einen Wettbewerb durchführen, um die am Weg zum Strand aufgestellten Märchenfiguren zu erneuern.

