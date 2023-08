Publikum in Feierlaune bei der NDR MV Sommerparty in Grevesmühlen Stand: 26.08.2023 20:28 Uhr Beste Stimmung bei der NDR MV Sommerparty in Grevesmühlen am Sonnabend: Gelegentliche Schauer konnten die Laune der Besucher nicht trüben. Das Publikum feierte ausgelassen mit.

Eine Macarena tanzende Menge, singende Piraten im Kostüm vor der Bühne mit Livemusik - so zeigte sich am Sonnabendnachmittag der Marktplatz in Grevesmühlen. Gastgeber und NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna war zur NDR MV Sommerparte mit jeder Menge Gäste angereist, darunter Spaßvogel Leif Tennemann, Kultangler Heinz Galling, der Wetterfrosch Stefan Kreibohm sowie Ernie und Bert aus der Sesamstraße.

Grevesmühlener meistern gleich zwei Stadtaufgaben

Die Grevesmühlener mussten sich in diesem Jahr gleich zwei Stadtaufgaben stellen. Nummer eins: 500 Leute sollten vor der Bühne mit Stefan den Macarena tanzen. An der Anzahl der Besucher konnte diese Aufgabe schon mal nicht scheitern. Unterstützung bekamen die Grevesmühlener von Gästen aus der näheren Umgebung - aber unter anderem waren auch Menschen aus dem fast 200 Kilometer entfernten Anklam angereist. Wer den Tanz noch nicht drauf hatte, konnte sich an der Tanzgruppe aus Grevesmühlen und den Karnevalsvereinen orientieren. Die erste Aufgabe stellte schon einmal gar kein Problem für die Grevesmühlener dar.

Auch bei der zweiten Aufgabe wurde es musikalisch. 50 Leute sollten mit Stefan im Piratenkostüm den Song "Aloha Heja He" singen - in der Grevesmühlener Version. Sehr viele Menschen mit Augenklappen und Schulterpapageien sorgten vor der Bühne dafür, dass auch diese Aufgabe mit Bravour bestanden wurde. Den Gewinn - 1.000 Euro, zur Verfügung gestellt von Lotto MV - will die Stadt laut Bürgermeister Lars Prahler in einen Strandkorb für das Freibad investieren.

Live-Musik und Unterhaltung

Die Kinderband "Pelemele" brachte mit Musik zum Mitsingen und Tanzen auch den Erwachsenen eine Menge Spaß. Danach ging es auf der Bühne mit Stefan Kuna und seinen Gästen weiter. Leif Tennemann sorgte mit seiner Show "Vorsicht Leif“ auf dem Marktplatz für einige Lacher. Auch Heinz Galling war mit praktischen Angeltipps am Start. Wetterexperte Stefan Kreibohm lockte die Sommerparty von "seiner" Insel Hiddensee. Und so konnte er mit dem Publikum in Grevesmühlen über das Wetter fachsimpeln. Die "Rockhouse Brothers" lieferten beste Musik zum Tanzen und Mitsingen, außerdem sorgten sie mit ihrer witzigen Bühnenshow gute Unterhaltung.

Aktionen für Klein und Groß

Der 26. August war auch der Tag der Schultüten: In ganz Mecklenburg-Vorpommern wurden rund 15.000 Kinder eingeschult. Darum gab es bei der NDR MV Sommerparty auch ein großes Angebot für alle Erstklässler, alle Schulkinder und deren Familien. Im Kinderbereich der Landessportbundes hatten sie neben einer Hüpfburg auch ganz viel Platz zum Turnen, Spielen und Spaß. Ernie und Bert aus der Sesamstraße und die NDR Antje waren natürlich auch auf dem Marktplatz unterwegs.