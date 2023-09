Dicke Rüben, wenig Zucker: Kampagne in Anklam gestartet Stand: 06.09.2023 14:24 Uhr Die Rübenkampagne ist in der Zuckerfabrik Anklam gestartet. Die Ernte von insgesamt 24.000 Hektar wird bis Ende Januar in der Zuckerfabrik verarbeitet.

Die Erwartungen sind in diesem Jahr etwas gedämpft, denn erste Testergebnisse zeigen einen Zuckergehalt von 15 bis 16 Prozent. In guten Jahren liegt der Wert deutlich höher. Schuld daran war der verregnete Sommer, der sich auf den Zuckergehalt ausgewirkt hat. Der Chef der Anklamer Zuckerfabrik, Matthias Sauer, ist dennoch zuversichtlich: "Ende August haben wir einen Anstieg des Zuckergehalts festgestellt." Jetzt seien die Wetterbedingungen vorteilhaft für die Zuckerrüben, so Sauer.

Landwirte trotzdem optimistisch

In Mecklenburg-Vorpommern beliefern insgesamt 335 Agrarbetriebe die Zuckerfabrik in Anklam. Die Landwirte selbst sind ebenfalls optimistisch, dass der Zuckergehalt der Rüben noch steigen wird. Carsten Stegelmann, ein Landwirt aus der Nähe von Greifswald, sagte: "Das Ergebnis ist zur Zeit sehr positiv, weil wir hohe Weltmarktpreise im Zuckerbereich haben und das führt dazu, dass die Zuckerrübe, trotz einer niedrigen Anbaufläche, ein wichtiges Betriebsergebnis ist."

