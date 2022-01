Deutlich weniger Geld für Jugendsozialarbeit in MV Stand: 24.01.2022 16:24 Uhr Der Jugendsozialarbeit in Schwerin fehlen ab 2023 etwa 100.000 Euro, das ist beinahe die Hälfte der bisherigen Fördermittel. Stellen für Streetworker oder Jugendclubs können zum Teil nicht mehr besetzt werden.

Das Land begründet die Entscheidung damit, dass insgesamt mehr Kinder erreicht werden sollen. Gelingen soll das durch einen stärkeren Fokus auf Schulsozialarbeit. Denn Schulen gebe es überall - im Gegensatz zu Jugendclubs, die in ländlichen Gebieten eher weniger vorhanden seien.

Vereine fordern lokale Verteilung der Gelder

Matthias Glüer vom Schweriner Jugendverein "Bauspielplatz" ist mit der Umverteilung der Gelder nicht einverstanden. Seiner Ansicht nach sollte das keine Entscheidung auf Landesebene sein, sie solle stattdessen lokal getroffen werden. "Das ist die Aufgabe der Stadt, eine Jugendhilfeplanung zu machen", sagt er. "Denn wenn es denn so kommt, wie es auf den ersten Vorlagen aus dem Ministerium steht, müssten Jugendsozialarbeiterstellen gestrichen werden." Gemeinsam mit anderen Vereinen, sozialen und öffentlichen Trägern habe er deshalb einen Brief an das Sozialministerium aufgesetzt. Eine Antwort stehe noch aus.

Kritik: Schulsozialarbeit erreicht nicht alle

Durch die Umverteilung der Mittel sollen laut Ministerium zwar insgesamt mehr Jugendliche erreicht werden, allerdings zweifeln einige Sozialarbeiter genau daran. "Also es werden zum Beispiel alle Jugendlichen nicht erreicht, die nicht mehr in die Schule gehen", gibt Olaf Hagen von der evangelischen Jugend zu bedenken. "Entweder, weil sie schon fertig sind mit der Schule, oder aber, weil sie sich dem System Schule aus welchen Gründen auch immer entziehen." Dabei denke er an Schulabbrecher oder Schulverweigerer, die man mit Jugendsozialarbeit besser erreichen würde als mit Schulsozialarbeit. Gerade in Städten sei das ein großes Thema.

