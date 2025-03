Demonstrationen zum Frauentag in Rostock und Schwerin Stand: 08.03.2025 19:18 Uhr Zum Internationalen Frauentag haben auch in Mecklenburg-Vorpommern Menschen für die Gleichberechtigung der Geschlechter demonstriert. In Rostock und Schwerin waren es mehr als 1.300 Demonstrierende.

Mehr als 1.300 Menschen sind am Sonnabend in Rostock und Schwerin aus Anlass des Internationalen Frauentags auf die Straße gegangen. Aufgerufen zu den Demonstrationen hatten Gewerkschaften, Verbände und feministische Organisationen. Parteiwerbung war nicht erwünscht. In Rostock versammmelten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Neuen Markt. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich besorgt über die aktuellen politischen Entwicklungen.

Forderungen an die Bundespolitik

Sie machten deutliche Forderungen an die neue Bundesregierung auf: mehr Anerkennung für Sorgearbeit, ein Stopp der Gewalt an Frauen sowie ein schärferes Sexualstrafrecht, das nur ein klares Ja als Einverständnis zum Geschlechtsverkehr wertet. Auf ihre Fahnen geschrieben hatten sie auch mehr Anlaufstellen für Opfer von häuslicher oder sexualisierter Gewalt, sichere Fluchtwege für Geflüchtete und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. In Mecklenburg Vorpommern verdienen Frauen im Durchschnitt sieben Prozent weniger als Männer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.03.2025 | 19:30 Uhr