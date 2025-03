Stand: 07.03.2025 06:00 Uhr Weltfrauentag: Wie steht es um die Gleichberechtigung?

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Vor mehr als 100 Jahren gab es in den USA erste Vorläufer dieses Protest- und Aktionstags der Frauen. Auch wenn schon viel erreicht wurde: Gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt sind Frauen längst nicht in allen Bereichen. Ob im Kulturbetrieb, Profisport oder auf Vorstandsetagen: In vielen Branchen gibt es Hürden, die besonders Frauen vom Aufstieg abhalten und Strukturen, die sich nur langsam wandeln. Und auch die Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern spielen weiterhin eine Rolle - darauf wird am Equal Pay Day am 7. März hingewiesen.