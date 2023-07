Das ist los in MV: Silly, Wikinger und Volksfest in Malchow Stand: 07.07.2023 15:40 Uhr Wer am Wochenende etwas in Mecklenburg-Vorpommern erleben will, der hat gute Karten: Malchow feiert Volksfest mit Umzug, Studenten zeigen Designkunst und die Band Silly ist zu Gast in Bad Sülze.

Wenn die Wikinger los sind, geht es im Barther Theatergarten drunter und drüber. Hexe Hellja aus Haithabu ist besiegt, doch ein neuer Feind steht schon vor der Tür. Ist der Held Ari diesem Widersacher gewachsen? Das wissen die Zuschauer am Ende des Abends ganz genau. "Die Wikinger - Tanz im Schatten" heißt das diesjährige Stück der Vorpommerschen Landesbühne. Premiere ist am Sonnabend um 19.30 Uhr. Bis zum September ist das Stück noch 15 Mal auf der Boddenbühne zu sehen.

Malchow feiert das älteste Volksfest des Landes

Es ist das älteste Heimatfest in Mecklenburg-Vorpommern: Das Malchower Volksfest. Seit 2014 zählt es wegen seiner Bräuche zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Am Wochenende erlebt es seine 170. Auflage. Am Sonnabend übernehmen um 9.30 Uhr Kinder das Zepter, mit einer Fahnenübergabe auf dem Markt. Mit Spielmannszügen und Schützengilden geht es los zum Festumzug um 10 Uhr vom Kloster über die Insel zum Festplatz. Bierfassanstich, Pokalschießen, Rummel und Blasmusik: Bis zum Sonntag ist überall in der Stadt Programm.

Wismarer Studenten zeigen ihre Abschlussarbeiten

Schauen und Staunen in Wismar: "DIA 23" heißt die Jahresausstellung der Fakultät für Gestaltung an der dortigen Hochschule. Licht, Architektur, Produktdesign oder Schmuck: Die Absolventen dieses Jahres zeigen am Wochenende die Ergebnisse ihrer Abschlussarbeiten, auf dem Hochschulgelände und an vielen Standorten in der Stadt. Auf dem Campus sind am Sonnabend ab 11 Uhr experimentelle Filme zu sehen. Am Sonntag gibt es eine öffentliche Tagung zu den Medienphänomenen Krimi und True Crime.

Silly kommt zum Roxsa-Festival

Einmal im Jahr wird Bad Sülze zum Mekka für Fans handgemachter Rockmusik. Beim Roxsa-Festival teilen sich große Stars und weniger bekannte Künstler die Bühne. "Beim ROXSA-Festival sind wir bemüht, für alle und für jeden etwas dabei zu haben. Darum ist es kein Szene-Festival. Es ist eine bunte Mischung aus Musik", sagt Organisator Uwe Bobsin.

Am Sonnabend dürfte sich ab 17 Uhr der Kirchplatz füllen, wenn Silly auf der Bühne steht, mit Frontfrau Julia Neigel und City-Altrocker Toni Krahl als Gast. Rundherum sorgen Artisten, Magier und Puppenspieler beim Kleinstadt-Erwachen für ein buntes Festival.

Jazz im Alten Pferdestall in Fahren

Sie haben sich über das Bundesland hinaus einen exzellenten Ruf erspielt: Die Musiker des Jellyfish Jazz Orchestra. Das 20-köpfige Ensemble aus Mecklenburg hat am Sonntag einiges im Gepäck: Eigenkompositionen, Jazz-Klassiker aber auch Songs abseits des Bigband-Repertoires. All das wird mit Kaffee und Kuchen im Alten Pferdestall Fahren bei Wismar serviert. Los geht es um 15 Uhr.

Theatergruppe Freigeister spielt die "Vagina-Monologe"

Vor gut 25 Jahren sorgte ein Stück am New Yorker Broadway für Furore: Die Vagina-Monologe. Hinter dem provokanten Titel verbirgt sich ein ernstes Anliegen. Es setzt ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Frauen. Autorin Eve Ensler sagte in einem Interview, nach den ersten Aufführungen habe sie realisiert, dass das Stück dazu beitragen könne, alte Tabus abzubauen.

Die Rostocker Gruppe Freigeister hat das feministische Theaterstück neu inszeniert. Zu sehen sind die Vagina-Monologe am Sonnabend im Freigeistreich in Rostock. Beginn ist um 18 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 07.07.2023 | 19:00 Uhr