Stand: 20.02.2024 20:00 Uhr Das Kulturjournal auf NDR 1 Radio MV

Vom Premierenbericht über Film- und Buchkritiken bis hin zu Zeitgeschichte und Glosse - das NDR 1 Radio MV Kulturjournal berichtet nicht nur aus Theatern und Konzertsälen, sondern nimmt sich auch der Alltagskultur in Mecklenburg-Vorpommern an: Montag bis Freitag zwischen 19.05 und 20 Uhr. Und am am Wochenende bietet der Kunstkaten die ganze Bandbreite der Kultur in MV.