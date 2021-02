DGB fordert mehr Tarifbindung in MV Stand: 17.02.2021 16:15 Uhr Nur 23 Prozent der Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sind tarifgebunden. Das sei nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Problem, sondern auch für die Arbeitgeber, betonte der Deutsche Gewerkschaftsbund am Mittwoch.

Der DGB hat heute in Schwerin den ersten Tarifreport für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Ein Ergebnis ist: Beschäftigte mit einem Tarifvertrag bekommen pro Monat bis zu 850 Euro brutto mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen ohne Tarifvertrag. Dazu kommen Urlaubsansprüche, Sonderzahlungen, Regelungen zu den Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gebe keinen Fachkräftemangel, sondern einen Mangel an attraktiven, gut bezahlten Jobs, sagte Ingo Schlüter vom DGB Nord. Mecklenburg-Vorpommern sei immer noch das Land mit den niedrigsten Löhnen. Unternehmen fänden deswegen immer schwerer neue Arbeitskräfte.

Viele kleine Firmen und Branchen mit geringer Tarifbindung

Ein Grund dafür, warum so viele Unternehmen im Land nicht tarifgebunden sind, ist die Größe der Firmen. Es gibt zahlreiche kleine Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern, da hat nicht jedes einen eigenen Tarifvertrag. Laut DGB wären die Innungen in der Pflicht, für die jeweiligen Berufsgruppen Tarifverträge aufzulegen. Hinzu kommt, dass es in Mecklenburg-Vorpommern viele Branchen mit traditionell geringer Tarifbindung gibt wie zum Beispiel den Tourismus, den Einzelhandel und die Landwirtschaft.

Viele Beschäftigte haben auch keinen Betriebsrat

Auch die Anlehnung an einen Tarifvertrag sei eine große Mogelpackung, sagte Ingo Schlüter vom DGB Nord. Dort lägen die Gehälter zwölf Prozent unter denen in vergleichbaren Betrieben mit Tarifvertrag. Das sei Preisdumping zu Lasten der Mitarbeiter und der Sozialsysteme. Der DGB fordert deswegen mehr Tarifbindung und mehr Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn ein Großteil der Beschäftigten im Land habe auch keinen Betriebsrat. Außerdem sei die Politik gefordert. Fördermittel aus Steuergeld sollen laut DGB nur noch an Unternehmen fließen, die einen Tarifvertrag haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.02.2021 | 14:00 Uhr