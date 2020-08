Stand: 01.08.2020 17:03 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Zwei weitere Infektionsfälle im Raum Hagenow

Die Zahl der positiv auf Corona getesten Menschen im Raum Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat sich weiter erhöht. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits 15 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sind am Sonnabend zwei weitere Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das teilte die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Ute Siering, am Sonnabendnachmittag auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV mit. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten im Zusammenhang mit dem dortigen Corona-Geschehen auf 17.

Insgesamt sechs neue Fälle im Kreis Ludwigslust-Parchim

Insgesamt hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) in seinem täglichen Bericht am Sonnabend sechs neue Fälle in dem Landkreis aufgeführt. Die vier weiteren Fälle im Kreis betreffen laut Siering andere Regionen des Kreises, sie seien beispielsweise bei Urlaubsrückkehrern festgestellt worden. Laut Siering wird laufend weiter getestet. Weitere Ergebnisse werden am Montag erwartet.

Rund 160 Kontaktpersonen in Quarantäne

Die Infektionen werden auf eine Feier in der Nähe von Hagenow vor einigen Tagen zurückgeführt, an der rund 35 Personen teilgenommen haben. Insgesamt befinden sich rund 160 Kontaktpersonen in Quarantäne.

