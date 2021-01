Corona: Sechs Adler-Filialen in MV von Insolvenz betroffen Stand: 11.01.2021 05:59 Uhr Die Adler Modemärkte melden Insolvenz an. Betroffen sind auch die Filialen in Schwerin, Gägelow bei Wismar, Güstrow, Rostock, Neubrandenburg und Greifswald.

Die Adler Modemärkte melden Insolvenz an - das hat das Unternehmen am Sonntagabend mitgeteilt. Als Grund nennt die Modekette Umsatzeinbußen wegen Geschäftsschließungen seit Mitte Dezember, die im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angeordnet wurden. Die Adler AG habe dies nicht durch staatliche Hilfen oder durch Investoren ausgleichen können. Ziel sei es nun, das Unternehmen über einen Insolvenzplan in Eigenverwaltung zu sanieren. Dabei würde der Vorstand im Amt bleiben und von außen beaufsichtigt werden.

Bundesweit mehr als 3.300 Mitarbeiter betroffen

Die Modekette Adler betreibt in ganz Deutschland rund 170 Filialen sowie einen Online-Shop. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Geschäfte in Schwerin, Gägelow bei Wismar, Güstrow, Rostock, Neubrandenburg und Greifswald. Bundesweit hat das Unternehmen mehr als 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei fast 500 Millionen Euro.

