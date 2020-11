Stand: 24.11.2020 14:56 Uhr Corona: Schwesig gegen Einschränkungen des Schulbetriebs

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat sich gegen Einschränkungen des Schulbetriebs schon ab einem Inzidenzwert von 50 ausgesprochen. Eine Schließung von Kitas und Schulen werde es im Land nicht geben - auch wenn der Bund das fordern sollte, sagte Schwesig am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Forderungen nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen in MV erteilte Schwesig eine Absage. Zur Zeit gebe es dafür keinen Spielraum, sagte sie. Das Land trage aber die bisherigen Vorschläge für den Corona-Gipfel am Mittwoch bei Kanzlerin Merkel mit. | 24.11.2020 14:56