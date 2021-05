Corona: Schwerin und Vorpommern-Rügen ziehen Lockerungen vor Stand: 28.05.2021 17:56 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Rügen und die Landeshauptstadt Schwerin ziehen wegen geringer Sieben-Tage-Inzidenzwerte einige Corona-Lockerungen vor.

Einige der Corona-Lockerungen, die die Landesregierung für kommenden Dienstag vorgesehen hat, werden in Schwerin und im Landkreis Vorpommern-Rügen vorgezogen. In beiden Regionen liegt der Inzidenzwert unter zehn. So sind etwa bereits von Sonnabend an private Zusammenkünfte von bis zu zehn Menschen aus fünf Haushalten möglich, wie die Verwaltungen in Stralsund und Schwerin mitteilten. Dieser Lockerungsschritt ist landesweit ab Dienstag vorgesehen. Ebenfalls von Sonnabend an sollen in dem Landkreis und in Schwerin etwa Fitnessstudios oder Museen öffnen dürfen. Auch dies ist im ganzen Land für Dienstag beabsichtigt. Schwerin erlaubt unter anderem auch, dass seine Badestellen im Freien öffnen.

Rostock streicht die Masken-Pflicht

Nach jüngsten Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Rügen zuletzt bei 4,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, in Schwerin bei 7,3. Die Hansestadt Rostock kündigte an, die in Teilen der Stadt geltende Maskenpflicht ebenfalls am Sonnabend aufzuheben. Dies betrifft einzelne Bereiche der Stadtmitte, der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und Warnemünde. Zudem soll der nächtliche Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wieder erlaubt sein.

