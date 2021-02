Corona-Reiseregeln in MV: Wer darf wohin fahren? Stand: 15.02.2021 14:35 Uhr Am Wochenende mußte die Polizei zahlreiche Tagestouristen nach Hause schicken, die bei schönem Wetter auf die Insel Usedom wollten. Doch wer darf in Mecklenburg-Vorpommern noch wohin fahren?

Die weitläufig vereiste Küste ist ein wunderbares Naturschauspiel, das sich am vergangenen Wochenende ganz besonders an den Stränden der Insel Usedom gezeigt hat. Doch nicht jeder kann und darf sich das auch vor Ort ansehen. Die Landespolizei kontrollierte wegen zu starken Andrangs am Sonntag die Zufahrtsstraßen zur Insel und wies rund 200 Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland ab, sie mußten umdrehen. Hintergrund ist die aktuelle Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald.

Beschränkungen abhängig vom Landkreis

Die Menschen, die mit festem Wohnsitz im Kreis Vorpommern-Greifswald leben, sind aktuell die einzigen, die sich in ganz Mecklenburg-Vorpommern frei bewegen dürfen. Denn für ihren Kreis gilt keine "Ausreisebeschränkung", sondern nur eine "Einreisesperre" für Personen aus allen anderen Landkreisen und dem ganzen Bundesgebiet. Das bedeutet, ein Rostocker kann nach Schwerin, nach Rügen oder auch an die Müritz fahren, nur eben nicht nach Greifswald oder auf die Insel Usedom. Allerdings dürfen die Menschen aus Greifswald, Anklam oder auch Torgelow ins ganze Bundesland fahren.

Szenen wie auf Usedom sollen sich nicht wiederholen

Die Details regelt die aktuelle Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald, die vor einer Woche in Kraft getreten ist. Sie ist auf Basis einer Landesverordnung erlassen worden, als das Infektionsgeschehen im Kreis so hoch war, dass der Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz die 200-er Marke überschritten hat. Mit Blick auf die jetzt sinkenden Inzidenzzahlen, den aber immer noch sehr hohen Infektionszahlen sieht sich der Kreis gezwungen, diesem hohen tagestouristischen Aufkommen, wie das am Wochenende auf Usedom der Fall war, Einheit zu gebieten - auch mit Polizeikontrollen. Landrat Michael Sack (CDU) hatte dazu ein Hilfegesuch an das Innenministerium gestellt. Wie ein Kreissprecher zu NDR 1 Radio MV sagte, kontrollieren die Ordnungsbehörden sehr intensiv, um so einen erneuten Massenzulauf wie am Wochenende zu verhindern. Auf NDR-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass die Zufahrten zur Insel weiter kontrolliert werden.

Weiterhin strenge Regeln im Kreis Vorpommern-Greifswald

Der Inzidenzwert lag in Vorpommern-Greifswald am Montag noch immer bei über 180 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den jeweils vorangegangenen sieben Tagen. In den Landkreis darf deshalb nur einreisen, wer dafür einen triftigen Grund hat. Das gilt auch für Besitzer von Zweit- und Ferienwohnung - es sei denn, sie haben sich bereits seit längerem im Landkreis aufgehalten. Weiterhin soll das Personal in Alten- und Pflegeheimen jeden zweiten Tag auf das Corona-Virus getestet werden. Wenn dadurch eine Virusinfektion bestätigt wird, muss täglich getestet werden. Falls eine Corona-Quarantäne angeordnet wird, muss diese 14 Tage lang eingehalten werden. Der Landkreis will häufiger kontrollieren, ob die Quarantäne eingehalten wird.

