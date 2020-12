Corona-Impfungen heute auch für Uniklinik-Mitarbeiter Stand: 28.12.2020 07:11 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gehen heute die am Sonntag gestarteten Corona-Schutzimpfungen weiter. Auch Mitarbeiter der Unikliniken in Rostock und Greifswald werden nun geimpft.

Am Sonntag waren insgesamt mehrere Hundert Menschen in Alten- und Pflegeheimen von mobilen Impfteams gegen Corona geimpft worden. Allein in Rostock waren rund 100 Impfdosen verabreicht worden - 70 an Senioren, 30 an medizinisches Personal. Die Teams setzen auch in den kommenden Tagen ihre Arbeit in den Einrichtungen fort.

Komplikationen durch neue Impfbögen

Die Impfbereitschaft wurde allgemein als recht hoch eingeschätzt. Allerdings sorgten in einigen Einrichtungen die Impfbögen für Komplikationen. Das lag daran, dass recht kurzfristig neue Formulare erstellt worden waren. Diese mussten von den Bewohnern oder deren Angehörigen unterschrieben werden. Wie es hieß, lagen einige der über die Feiertage ausgefüllten Impfbögen nicht rechtzeitig wieder vor.

Ärzte und Pfleger werden geimpft

Heute werden die Impfungen in den Unikliniken in Rostock und Greifswald aufgenommen. Laut Klinikleitung soll damit zum einen das Risiko gesenkt werden, dass Ärzte und Krankenpfleger oder -schwestern Patienten anstecken. Zum anderen werde mit den Impfungen vermieden, dass das dringend gebrauchte Fachpersonal erkrankt oder in Quarantäne muss.

Ab Januar 15.000 Impfdosen wöchentlich

Für den weiteren Verlauf kommt es darauf an, wie viel Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer zur Verfügung steht. Insgesamt 30.000 Dosen werden bis zum Jahreswechsel erwartet. Ab Januar sollen wöchentlich knapp 15.000 Dosen geliefert werden. Dann können auch die Impfzentren im Land loslegen. Vorerst bei den über 80-Jährigen, die in eigenen Haushalten leben. Sie werden zum Jahresbeginn angeschrieben und können zu einem Termin in eines der Impfzentren kommen. Mit der erwarteten Zulassung weiterer Impfstoffe anderer Pharma-Unternehmen wird eine deutliche Steigerung des Impftempos erwartet.

