Corona-Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren angelaufen Stand: 15.12.2021 16:23 Uhr Die Corona-Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sind in Mecklenburg-Vorpommern angelaufen. Die meisten Kinderärzte werden aber voraussichtlich erst am Donnerstag (16. Dezember) damit beginnen.

Weil nicht genau klar war, wann die Impfstoffe am heutigen Mittwoch ankommen, habe es am Mittwoch vermutlich relativ wenige Kinder-Impfungen gegeben, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Landesweit sind in einer ersten Runde 45.000 Dosen des Kinder-Impfstoffes von Biontech eingeplant. Zunächst sollen Familien bei einem Impfwunsch ihre Kinderärzte kontaktieren. Haben Sie damit keinen Erfolg, sind die staatlichen Impfstützpunkte an der Reihe.

Weitere Informationen Corona-Impfungen für Kinder: Für wen, ab wann und wo? In dieser Woche beginnen die Corona-Impfungen bei Fünf- bis Elfjährigen. Wie ist der Start im Norden geplant? Ein Überblick. mehr

80.000 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren in MV

Auch bei Sonderimpfaktionen sollen unter 12-Jährige geimpft werden. Von Donnerstag an erhalten Kinder zum Beispiel an der Unimedizin Rostock Kinder Corona-Schutzimpfungen. Eine Kinderarzt-Praxis in Greifswald berichtete von rund 60 geplanten Kinder-Impfungen bis Ende nächster Woche. In Mecklenburg-Vorpommern fallen insgesamt rund 80.000 Kinder in die Altersklasse zwischen 5 und 11 Jahren. Die Ständige Impfkommission hat bisher eine Impf-Empfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen ausgesprochen.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Niedersachsens Polizei rüstet sich für weitere Proteste Besonders am Wochenende und am Montag wird mit deutlich mehr Demonstranten gerechnet. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.12.2021 | 16:40 Uhr