Corona: Großteil der Fälle in MV bei Urlaubs-Rückkehrern

Urlaubs-Rückkehrer sind in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt für die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus verantwortlich. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) vom Freitag hervor. Demnach können von den 66 Infektionsfällen im Nordosten im Juli 51 Reise-Rückkehrern zugerechnet werden.

Nur wenige Fälle bei Urlaubern aus anderen Bundesländern

Von den bislang 132 registrierten Infektionen im August entfallen 86 auf Urlaubs-Rückkehrer. Insgesamt entspricht das einer Quote von knapp 70 Prozent in den beiden Sommermonaten. Urlauber aus anderen Bundesländern spielen dagegen nur eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern. Das LAGuS rechnet dieser Gruppe bislang zwölf Neuinfektionen zu.

Strengere Vorkehrungen für Reisende aus Risikogebieten

Ende Juli hatte Mecklenburg-Vorpommern die Quarantäneregelung für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten verschärft. Um die häusliche Quarantäne zu verkürzen, ist ein zweiter negativer Test am fünften Tag nach der Rückkehr notwendig. Erst wenn zwei Tests negativ sind, kann die Quarantäne beendet werden. Welche Staaten als Risikogebiete mit einer erhöhten Infektionsgefahr gelten, legen Bundesregierung und Robert Koch-Institut (RKI) fest. Eine entsprechende Liste wird laufend aktualisiert.

