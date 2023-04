Corona-Expertenrat des Bundes stellt Arbeit ein Stand: 04.04.2023 13:35 Uhr Der seit Dezember 2021 aktive Corona-Expertenrat der Bundesregierung stellt seine Arbeit ein. Am Dienstag ist das Gremium ein letztes Mal in Berlin zusammengekommen.

In einer Art Abschiedsrunde saß am Dienstag in Berlin zum letzten Mal der Corona-Expertenrat der Bundesregierung zusammen. Die 19 Wissenschaftler des Gremiums haben gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung über Corona-Regeln, Ansteckungsrisiken oder Long Covid beraten, Stellungnahmen verfasst und der Politik Empfehlungen gegeben. Aus Mecklenburg-Vorpommern saßen zwei Vertreter in diesem Rat: Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali und der Landrat aus Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg (SPD).

Hebestreit: Pandemie hat sich normalisiert

Regierungssprecher Steffen Hebestreit begründet das Ende der Arbeit des Expertenrats damit, dass sich die Pandemie normalisiert habe. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch Covid-19 in Deutschland derzeit insgesamt als moderat ein. Am Karfreitag wird das Bundesinfektionsschutzgesetz auslaufen und damit enden die letzten Corona-Maßnahmen. Das heißt: In Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen entfällt dann die FFP2-Maskenpflicht. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Corona-Schutzverordnung des Landes bereits Anfang März nach mehr als 1.000 Tagen ausgelaufen. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen im Land liegt derzeit bei 62,4. Die Hospitalisierungsinzidenz ist zuletzt leicht gestiegen auf derzeit 3,5.

Scholz dankbar für Arbeit des Rates

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lud die Mitglieder des Expertenrats nach ihrer letzten Sitzung am Dienstag zu einem Mittagessen ins Kanzleramt. Er bedankte sich bei ihnen für ihre ehrenamtliche Arbeit der vergangenen Monate. Sie hätten die Bundesregierung durch fundierte und umsichtige Lageeinschätzungen unterstützt, heißt es. Das Gremium hat 16 Monate lang zusammengearbeitet und in Summe zwölf Stellungnahmen geschrieben. Die Wissenschaftler warnten etwa vor der Virusvariante Omikron und vor Überlastungen der Kliniken, mahnten Kontaktbeschränkungen an oder forderten eine bessere Corona-Aufklärung.

Was kommt jetzt?

Hebestreit zufolge werde im Kanzleramt noch diskutiert, was sich an die Arbeit des Corona-Expertenrats anschließen könne. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, forderte bereits eine Enquete-Kommission. Diese solle die vergangene Pandemiepolitik überprüfen und Schlüsse für die Zukunft ziehen – in Vorbereitung auf eine nächste Pandemie. Und auch die Gesundheitsministerin Mecklenburg-Vorpommerns, Stefanie Drese (SPD), macht auf Nachfrage deutlich: Auf eine wissenschaftliche Expertise wie die der Corona-Expertenräte in Bund und Ländern wolle man künftig in Krisensituationen nicht mehr verzichten.

