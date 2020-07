Stand: 15.07.2020 12:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Bundeswehrsoldat in Vorpommern positiv getestet

In einer Kaserne in Viereck (Vorpommern-Greifswald) ist ein Bundeswehrsoldat positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Soldat aus Schleswig-Holstein ist Angehöriger des Panzergrenadierbataillons 411.

Symptome am Wochenende gezeigt

Nach Angaben des Bataillonssprechers hatte der Soldat am Wochenende Symptome gezeigt, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuteten. Daraufhin wurde er am Montag getestet. Das Ergebnis sei dann am Dienstag bekanntgegeben worden.

13 Kameraden in Quarantäne geschickt - Tests negativ

Der Mann sei vor allem in der Verwaltung einer Sanitätseinheit in der Kaserne tätig. Deshalb seien 13 weitere Kameraden aus diesem Bereich sicherheitshalber in Quarantäne geschickt worden. Von ihnen seien alle Corona-Tests dagegen negativ gewesen. Sie alle sollen nun am kommenden Montag nochmals getestet werden.

Soldat wird als Fall in Schleswig-Holstein erfasst

Da es Urlaubszeit sei und in den Kasernen wegen der Corona-Krise auch das Personal reduziert wurde, seien die Auswirkungen im Dienstalltag insgesamt sehr gering. Die Kasernen seien derzeit leergefegt, so der Bundeswehrsprecher. Nach Angaben der Bundeswehr befindet sich der positiv getestete Soldat dort in Quarantäne, wo er wohne und werde als auch in Schleswig-Holstein als Fall statistisch erfasst, also nicht in Mecklenburg-Vorpommern.

