Corona: Beamte des Schulministeriums in Quarantäne

Von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Das ausgerechnet zum Schulstart: Von dem Corona-Ausbruch nach einer Familienfeier bei Hagenow ist auch das Bildungsministerium in Schwerin betroffen. Mehrere Mitarbeiter der Schulabteilung sind nach NDR Informationen in häuslicher Quarantäne. Der Grund: Eine Mitarbeiterin hatte offenbar bei der Baby-Begrüßungs-Party vor anderthalb Wochen mitgefeiert - und sich angesteckt.

Leitung der Schulabteilung betroffen

Die Frau soll mit Fieber-Symptomen zur Arbeit ins Bildungsministerium gegangen sein. Erst auf Nachfrage unterzog sie sich einem Corona-Test. Dieser Test ist offenbar positiv ausgefallen. Mehrere Mitarbeiter der Schulabteilung, mit denen sie Kontakt hatte, wurden deshalb in Quarantäne geschickt. Betroffen ist auch die Chef-Ebene. Landes-Schulrätin Birgit Mett, die den Schulstart in Corona-Zeiten mitorganisiert und Chefin aller Schulämter ist, fehlt ebenso im Ministerium wie der Leiter der wichtigen Schulabteilung. Beide Spitzenbeamte gehörten zu den Kontaktpersonen der Infizierten. Beide können offenbar vom Homeoffice arbeiten. Ein Sprecher des Bildungsministerium bestätigte Quarantäne-Fälle im Ministerium, nähere Angaben - auch zur Dauer - machte er nicht. Ministerin Bettina Martin (SPD), die in der vergangenen Woche noch Termine mit der Landesschulrätin hatte, gehört demnach nicht zu den Personen, die in Quarantäne müssen. Über den Vorfall wurden die Mitarbeiter im Ministerium informiert.

200 Kontaktpersonen ermittelt

Auf der Feier in der Nähe von Hagenow am 26. Juli haben sich bisher 19 Menschen infiziert. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat knapp 200 Kontaktpersonen ermittelt. Eine Vielzahl muss in Quarantäne. Der Corona-Ausbruch dort ist Grund für die erhöhten Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern, die auch Anlass für die Einführung einer Maskenpflicht an weiterführenden Schulen sind.

