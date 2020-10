Corona: 1.100 Unternehmen müssen Soforthilfe zurückzahlen Stand: 01.10.2020 10:47 Uhr Mehr als 1.000 Betriebe und Selbständige in Mecklenburg-Vorpommern müssen die Corona-Soforthilfen zurückzahlen. Diese Zahl hat das Wirtschaftsministerium NDR 1 Radio MV genannt.

Dabei geht es laut Ministerium um eine Summe von insgesamt 11,1 Millionen Euro. Ein Großteil davon haben die betroffenen Firmen demnach bereits an die staatlichen Kassen zurück überwiesen. Die Soforthilfen wurden seit März für den Fall einer wirtschaftlichen Notlage des Betriebes gewährt. Aber sie waren zum Beispiel nicht für Lohnzahlungen vorgesehen. Manche Firmen sind bislang offenbar besser durch die Krise gekommen, als sie anfangs erwartet haben. Gerade Hotels an der Ostseeküste verzeichnen teils sogar höhere Einnahmen als in den Vorjahren, hieß es aus dem Ministerium Sie haben die Finanzspritzen vom Staat nicht nötig.

Kontrollen nur durch Stichproben

Das Land kontrolliert die Verwendung der Subventionen in Stichproben oder wenn berechtigte Zweifel vorliegen, dass die Hilfen tatsächlich notwendig waren. Je nach Zahl der Mitarbeiter konnten Firmen in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 9.000 und 60.000 Euro Soforthilfe bekommen. Beim Land gingen bis Mitte August 36.400 Anträge ein. Rund 345 Millionen Euro wurden ausgezahlt.



Weitere Informationen Corona-Ticker: 374 neue Infektionen in Norddeutschland Das sind 60 Neuinfektionen mehr als gestern. Bundesweit wurden 2.503 neue Fälle gemeldet. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.10.2020 | 16:00 Uhr