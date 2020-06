Stand: 11.06.2020 06:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Caffier weist Eskens Rassismusvorwurf gegen Polizei zurück

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat Rassismusvorwürfe gegen die Polizei zurückgewiesen. Anlass war eine Äußerung der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken nach den Vorfällen in den USA. Esken hatte in einem Interview gesagt, es gebe auch in Deutschland latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Diese Äußerung stoße bei ihm auf absolutes Unverständnis, so Caffier in einer Mitteilung am Mittwoch. "Entweder ist das Unkenntnis oder Populismus."

Polizei: Rassismus-Vorwurf stößt auf Kritik Nordmagazin - 10.06.2020 19:30 Uhr Die Aussage der SPD-Chefin Esken, es gebe bei deutschen Sicherheitskräften einen "latenten Rassismus", stößt in Mecklenburg-Vorpommern auf heftige Kritik.







Caffier: Polizisten dürfen nicht diskreditiert werden

Die Ereignisse in den USA seien in aller Form zu verurteilen, könnten aber nicht Eins-zu-Eins auf Deutschland übertragen werden, so Caffier weiter. Die Landespolizei stehe fest auf dem Boden von Recht und Verfassung und lehne Rassismus ab. "Tausende Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag motiviert und engagiert für die Sicherheit und den gesellschaftlichen Frieden eintreten, dürfen jetzt nicht diskreditiert werden."

GdP-Chef: Rassismus wird konsequent verfolgt

Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Mecklenburg-Vorpommern, Christian Schumacher, wies die Äußerungen Eskens scharf zurück. Rassismus in der Landespolizei werde konsequent verfolgt, so Schumacher im NDR Interview. In der Polizei könne es natürlich auch rassistische Menschen geben, so Schumacher, aber das werde sanktioniert. Wer rassistisch handle, habe in der Polizei nichts zu suchen.

SPD-Generalsekretär: Wehrhafte demokratische Kultur pflegen

Der Generalsekretär der SPD in MV, Julian Barlen, sagte, weder pauschale Unterstellungen noch eine Leugnung des Problems seien hilfreich. "Ich habe die Debatte so verstanden, dass es darum geht, Gewalt und Rassismus in allen Teilen der Gesellschaft und auch im Staat wirksam zu bekämpfen", so Barlen im NDR Nordmagazin. Die wenigen "schwarzen Schafe" dürften nicht die herausragende Arbeit des Großteils der Polizei in ein schlechtes Licht rücken. Alle Bereiche der Gesellschaft müssten eine "positive, demokratische, wehrhafte Kultur" pflegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.06.2020 | 06:00 Uhr