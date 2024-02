Bunker von Steilküste bei Ahrenshoop abgestürzt Stand: 19.02.2024 07:16 Uhr Der Bunker an der Steilküste im Ahrenshooper Ortsteil Niehagen ist abgestürzt. Laut Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) kam es in der Nacht zu Sonntag oder am frühen Sonntagmorgen zu einem Hangrutsch.

Umweltministerium warnt vor Betreten der Steilküsten

Weiter kündigte Heinke an, dass er sich jetzt mit den zuständigen Ämtern darüber austauschen werde, ob und wie mit der nun am Strand liegenden Bunkeranlage umgegangen werden muss. Sie wurde Ende der 50er Jahre im Zuge des Kalten Krieges errichtet. Die DDR hatte dort eine Beobachtungskompanie stationiert. Teile der Anlage liegen bereits seit vielen Jahren am Strand und im Wasser. Das Umweltministerium warnt seit gut zwei Wochen vor dem Betreten der Steilküsten in Mecklenburg-Vorpommern. Durch starke Regenfälle und vermehrtes Sturmhochwasser seien die Böden feucht und aufgeweicht.

