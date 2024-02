Küstenabbrüche auf Poel: Wanderweg wird landeinwärts verlegt Stand: 15.02.2024 15:44 Uhr Das teils stürmische Wetter der vergangenen Monate hat an der Ostseeküste in Westmecklenburg starke Schäden und Küstenabbrüche verursacht. Die Insel Poel verlegt nun Teile des Küstenwanderweges.

Extreme Wetterbedingungen wie Sturm, Hochwasser und Temperaturschwankungen haben vielerorts an der Ostsee zu Küstenabbrüchen geführt - so auch auf der Insel Poel. In den vergangenen Jahren hat es drei Stellen auf dem Küstenwanderweg besonders getroffen. "Schwerwiegend kommt hinzu, dass sich dieser Weg oberhalb der Steilküste befindet", erklärt Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos). Nur noch wenige Meter trennen die an dieser Stelle vorbeikommenden Radfahrer und Fußgänger von der Steilküste. Nun wurde die Reißleine gezogen und der Wanderweg gesperrt.

Vorübergehende Lösung: Weg wurde in den Wald verlegt

Aber da der Wanderweg für viele Insulaner und Touristen als Verbindungsweg zwischen Schwarzenbusch und Gollwitz dient, wurde nach einer Lösung gesucht. Er habe auch eine touristische Bedeutung, so Richter. "Er ist auch verankert im regionalen Rad- und Wegekonzept des Planungsverbandes Westmecklenburg und Bestandteil des touristischen maritimen Erlebnispfades." Eine vorübergehende Lösung wurde nun gefunden: Der Rad- und Wanderweg wurde an drei verschiedenen Stellen in den Wald hineinverlegt.

Langfristig soll der Rad- und Wanderweg an die Außenkante des Waldes

Aber auch langfristig möchten die Gemeinde und Bürgermeisterin Richter die Sicherheit der Nutzer des Weges sicherstellen. Deshalb könnte der gesamte Weg verlegt werden. Dazu müssten aber auch Bäume gefällt und Sträucher entfernt werden. "Durch die touristische Bedeutung des Weges und die starke Frequentierung, planen wir, den Weg an die Außenkante des Waldes zu versetzen", so Richter. Dieser Prozess befinde sich noch in Abstimmung und die Machbarkeit müsse geprüft werden, sagt die Bürgermeisterin.

Weg in Timmendorf ebenfalls verlegt

Auch am Strand in Timmendorf auf Poel zeigen sich die Auswirkungen von Sturm und Hochwasser. Dort wurde der Weg hinter den Schutzwall verlegt. Auch im Ostseebad Boltenhagen sind einige Abschnitte der Steilküste abgebrochen. Die Gemeinde warnt daher Spaziergänger, dort entlang zu gehen. In den Seen in und um Schwerin sei Hochwasser dagegen aktuell kein Thema, so das Wasser- und Schifffahrtsamt. Die Seen werden im Winter angestaut, im Frühjahr wird das Wasser dann in die Kanäle und Wasserstraßen abgeleitet.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 15.02.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg