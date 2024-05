Kommunalwahl MV: Von Fahrstühlen und Pferden an der Seenplatte Stand: 16.05.2024 18:26 Uhr Ob in Ferdinandshof, Malchin oder in der Neubrandenburger Oststadt - die alternde Gesellschaft ist eine große Herausforderung. Wie gelingt es, dass die Orte für Alt und Jung lebenswert bleiben?

Vor der Kommunalwahl sind unsere NDR MV Reporter unterwegs in allen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wollen wissen, welche Themen, auf die die Politik Einfluss hat, Menschen vor Ort gerade besonders beschäftigt. Den Auftakt macht Michael Rödger aus dem Haff-Müritz-Studio in der Region zwischen Seenplatte und Vorpommern. Für den NDR MV Podcast "MV im Fokus" und das NDR Nordmagazin ist er unterwegs in Ferdinandshof, Malchin und der Neubrandenburger Oststadt.

Fehlende Fahrstühle an Neubaublocks

Ein Problem vor Ort ist die rasante Alterung der Bevölkerung. Was brennt den Leuten in den Städten und Dörfern dabei unter den Nägeln? Manchmal sind es ganz banale Dinge, wie fehlende Fahrstühle in Neubaublocks. Dies zu ändern ist nicht immer leicht – wie in Ferdinandshof, wo die Wohnungen inzwischen alle Eigentumswohnungen sind. Eine große Herausforderung ist es auch, die Jugend in der Region zu halten: In Malchin versucht es ein Unternehmernetzwerk mit Lehrstellenangeboten und direkter Ansprache in Schulen.

Zu all dem und auch darüber wie in der Neubrandenburger Oststadt an ältere Menschen gedacht wird und wie Lückenbauten dort für die Durchmischung von Alt und Jung sorgen sollen, spricht Annette Ewen mit Reporter Michael Rödger in der neuen Folge von "MV im Fokus".

