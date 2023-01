Bundesverband pocht auf mehr Offshore-Windenergie Stand: 16.01.2023 15:32 Uhr Der Ausbau von Windkraftanlagen auf See geht voran, aber nicht schnell genug, um die Ausbauziele bis 2030 erreichen zu können - trotz einiger bald fertiger Offshore-Projekte in MV. Zu diesem Schluss kommt der Bundesverband der Windenergie, der am Montag in Berlin beraten hat.

Um die Ausbauziele bis 2030 erreichen zu können, geht der Ausbau zu langsam voran, bilanzierte der Bundesverband der Windenergie. In Mecklenburg-Vorpommern werden in den nächsten Jahren eine Reihe von zusätzlichen Offshore-Windparks ans Netz gehen. Noch in diesem Jahr könnte der Windpark "Arcadis Ost 1" nördlich von Rügen in Betrieb gehen. Weitere Windparks haben bereits einen Zuschlag bekommen.

Weitere Informationen Windkraft-Ausbau in MV: Nur 15 neue Windräder in 2022 Mecklenburg-Vorpommern geht beim Windkraft-Ausbau die Puste aus. Andere Bundesländer stehen deutlich besser da. mehr

Rund ein Gigawatt installierte Offshore-Leistung in MV

Stand jetzt kommt Mecklenburg-Vorpommern auf rund ein Gigawatt (GW) installierte Leistung durch Windkraftanlagen auf See. Die meisten Offshore-Windenergieanlagen stehen allerdings in der Nordsee, so dass insgesamt in der Nord- und Ostsee zusammen die Windparks jetzt rund 8,1 GW Strom einspeisen.

Es mangelt an Fachkräften und Produktionskapazitäten

Auch wenn der Bundesverband Windenergie in den nächsten Jahren mit einem weiteren deutlichen Zubau rechnet, bleibe es schwierig, die Ausbauziele von 30 GW installierter Leistung bis 2030 zu erreichen, so der Bundesverband Windenergie. Die größten Hindernisse aus seiner Sicht sind fehlende Fachkräfte und fehlende Produktionskapazitäten. Von der Politik fordert der Verband deshalb eine realistische Grundlage, um die Ausbauziele erreichen zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.01.2023 | 16:10 Uhr