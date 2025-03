Bundestagswahl: Endergebnis in MV bringt BSW wenige zusätzliche Stimmen Stand: 12.03.2025 14:50 Uhr Zweieinhalb Wochen nach der Bundestagswahl hat der Landeswahlausschuss das vorläufige Ergebnis für Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Es gibt allerdings leichte Verschiebungen bei der Zahl der Zweitstimmen - vor allem beim BSW.

von Stefan Ludmann

Es bleibt dabei: Die Prozent-Angaben für die einzelnen Parteien haben sich auch in der Nach-Komma-Stelle nicht verändert. Die AfD bleibt mit 35,0 Prozent stärkste Kraft bei der Bundestagswahl, gefolgt von CDU mit 17,8 Prozent und der SPD mit 12,4 Prozent. Das hat Landeswahlleiter Christian Boden nach einer Sitzung des Landeswahlausschusses bekannt gegeben. Extrem leichte Verschiebungen gibt es allerdings bei der absoluten Zahl der Zweitstimmen.

Sieben Stimmen weniger für die CDU

Die AfD hat danach fünf Stimmen mehr als zunächst im vorläufigen Ergebnis berechnet, es sind jetzt 357.361. Bei der CDU sind es mit 181.956 Stimmen sieben Stimmen weniger. Die SPD kommt im endgültigen Ergebnis auf 126.687 Zweitstimmen, 16 weniger als zunächst berechnet. Größer, aber ebenfalls eher unerheblich, fällt der Unterschied beim BSW aus. Gerade einmal 116 Stimmen mehr sind jetzt beim endgültigen Ergebnis dazu gekommen. Statt 107.756 sind es jetzt 107.872 Zweitstimmen.

Schlechte Chancen für das BSW

Dem BSW wird diese Differenz bei dem Versuch, die Fünf-Prozent-Hürde im Bund doch noch zu überspringen, kaum helfen. Die Partei hat im Bund 4,97 Prozent erzielt, es fehlten ihr bundesweit 13.400 Stimmen, um über die Speerklausel zu kommen und in den Bundestag einzuziehen. Die Partei hat Zweifel an der Korrektheit der Ergebnisse und deshalb beim Bundesverfassungsgericht eine Neuauszählung aller Stimmen beantragt.

Bundesergebnis Ende der Woche

Die zusätzlichen 116 Stimmen in Mecklenburg-Vorpommern dürften dabei nicht das Zünglein an der Waage werden. Selbst im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen kommt das BSW jetzt auf 1.295 Stimmen mehr - auch das bringt sie dem Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nicht wesentlich näher. Das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl will der Bundeswahlausschuss an diesem Freitag mitteilen. Grundlage dafür ist die Auszählung in den Ländern.

