Stand: 19.05.2021 16:20 Uhr Bund fördert 23 Denkmäler in MV

Mit fast 3,8 Millionen Euro fördert der Bund in diesem Jahr 23 Denkmäler in Mecklenburg-Vorpommern. Das Geld stammt aus einem Sonderprogramm für den Denkmalschutz, wie die Bundestagsabgeordneten Rehberg (CDU) und Steffen (SPD) am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Zu den geförderten Projekten gehören beispielsweise die Dorfkirche in Lohmen bei Güstrow (200.000 Euro), Torhaus und Remise der Gutsanlage Dalwitz bei Teterow (190.000 Euro), das Literaturmuseum in Stavenhagen (40.000 Euro) und das historische Kassenhäuschen des Rostocker Zoos (180.000 Euro). | 19.05.2021 16:20