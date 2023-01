Boizenburg: Süßigkeitenhersteller sucht 70 neue Mitarbeiter Stand: 15.01.2023 07:17 Uhr Der Süßigkeitenhersteller "Sweet Tec" in Boizenburg sucht dringend neue Mitarbeiter. An zwei Kennenlerntagen konnten sich Bewerber ihren potenziellen Arbeitsplatz im Bonbon-Werk ansehen. Mehr als 150 Interessierte kamen.

Bonbons, Karamell und Fruchtgummi - die Fließbänder im Gewerbegebiet Boizenburg laufen derzeit fast rund um die Uhr. "Sweet Tec" produziert vor allem für Lidl und Kaufland. Gummibärchen und Co. sehen aus wie die von großen Marken, sind aber günstiger. Inflation und Energiekrise führen dazu, dass die Menschen in Supermärkten und Discountern eher zu den preisgünstigen Produkten greifen, sagt Geschäftsführer Oliver Schindler. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hätte das Unternehmen fast 60 Prozent mehr Bestellungen gehabt.

Bewerber lernen Produktionshallen kennen

70 neue Mitarbeiter braucht das Unternehmen - vorerst. Susan Freimuth könnte dazu gehören. Die Bürokauffrau aus der Nähe von Hagenow möchte einen Job in der Verwaltung. "Ich hätte ja Lust auf Produktion. Aber ich bin halt ne Bürokauffrau", so Freimuth. Die Bewerber wurden an zwei Kennenlerntagen durch die Produktionshallen geführt - konnten den Weg von der klebrigen Masse zum Bonbon mitverfolgen.

Faire Löhne, kostenlos im Fitnessstudio trainieren

Auch wenn der Süßigkeitenhersteller deutlich mehr Umsatz macht - von der Krise sind auch die Boizenburger betroffen. Die Kosten haben sich verdoppelt, sagt Chef Schindler. Vor allem bei den Rohstoffen sei dies zu merken. Umso wichtiger sei es, gute Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. "Wir schauen, dass wir faire Löhne haben, wir sind tariforientiert unterwegs", erklärt der Geschäftsführer. Und: Es gebe ein Fitnessstudio, was den Mitarbeitenden kostenlos zur Verfügung steht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.01.2023 | 12:00 Uhr