Stand: 01.12.2023 07:35 Uhr Behörde warnt vor Eisbildung an der Ostseeküste

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) warnt vor Eisbildung an der gesamten Ostseeküste. Von Flensburg bis zur deutsch-polnischen Grenze müsse damit gerechnet werden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Vereiste Gewässer sollen nur mit geeigneten Schiffen befahren werden. Außerdem warnt die Behörde vor Schifffahrtstonnen, die gegebenenfalls vertreiben oder kentern könnten. Bei erster registrierung von Meereis, gibt das WSAB genau bekannt, in welchen Regionen Seefahrer besonders vorsichtig sein müssen. Die Warnung gilt zunächst bis Ende April.

