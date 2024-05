Rostock: Vermisster Fünfjähriger wohlbehalten aufgefunden

Stand: 12.05.2024 08:38 Uhr

In Rostock ist am Samstagabend ein fünfjähriger autistischer Junge beim Spielen auf einem Spielplatz verschwunden. Kurz nachdem die Eltern ihn als vermisst gemeldet hatten, fanden ihn Passanten an einem Tümpel - wohlbehalten.