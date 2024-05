Bad Doberan: Hoher Schaden bei Brand eines Wohnhauses Stand: 12.05.2024 10:41 Uhr Beim Brand eines Wohnhauses in Bad Doberan konnte sich die Bewohnerin mit Hilfe der Nachbarn retten. Sie blieb unverletzt. Der Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen.

In Bad Doberan hat es am frühen Sonntagmorgen in einem Wohnviertel gebrannt. Laut Feuerwehr gerieten zunächst ein Auto und dann ein Carport in Brand. Anschließend habe das Feuer auf die Fassade eines Wohnhauses und den Dachstuhl übergegriffen. Die Bewohnerin konnte sich unverletzt mit Hilfe der Nachbarn retten. Das Haus sei unbewohnbar, hieß es weiter.

Brandursache wird ermittelt

Gegen 5.15 Uhr war der Notruf in der Leitstelle des Landkreises Rostock eingegangen. Insgesamt waren drei Löschzüge unter anderem aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Kröpelin im Einsatz, hieß es. Der Schaden könnte mehrere Hunderttausend Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

