Bauern in MV feiern 30. Verbands-Jubiläum

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern feiert am Montag in Linstow (Landkreis Rostock) sein 30-jähriges Bestehen. Am Vormittag wollen die Delegierten noch über Interna des Verbandes beraten, am Nachmittag sind Vertreter aus Politik und Wirtschaft zur Festveranstaltung geladen. Der Verband habe "wirklich etwas geschafft", so Bauernpräsident Detlef Kurreck im Vorfeld des Jubiläums. "Ob es die Umstellung der Agrarförderung war oder die Abschaffung der Milchquote – immer war es Ziel des Verbandes, die konkrete Situation der Landwirte und die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaftsbetriebe in den Fokus zu rücken."

Zusammenschluss im März 1991

Im März 1991 hatten sich in Neubrandenburg der Mecklenburgische Bauernverband und der Genossenschaftsverband zum Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen. Der Bauernverband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 2.000 landwirtschaftlichen Betrieben. Aktuell wollen sie von den Landes- und Bundespolitikern Klarheit, was nach den Wahlen im September in Sachen Klima- und Tierschutz auf ihre Betriebe zukommt, und wie sie unter erträglichen Rahmenbedingungen weiter produzieren und ihre Tiere halten können.

Unterschiedliche Interessen innerhalb des Verbandes

Die Liste aktueller Herausforderungen ist allerdings länger denn je. So ist das bei Gründung verabschiedete Verbandsmotto "Einheit der Vielfalt" immer schwerer zu verwirklichen. Die Betriebsstrukturen haben sich in den vergangenen 30 Jahren durchgreifend verändert. Viele kleine Familienunternehmen konnten dem Wettbewerbsdruck nicht standhalten und haben aufgegeben. Andere Betriebe sind spürbar gewachsen – zum Teil mit dem Geld von Investoren aus landwirtschaftsfremden Branchen. Daraus erwachsen unterschiedliche Interessen, die den Berufsstand trennen. Was wiederum alle eint, sind die großen agrarpolitischen Themen wie Klimaschutz, Tierwohl und Nachhaltigkeit und der Anspruch, Ökonomie und Ökologie künftig besser in Einklang zu bringen.

