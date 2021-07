Stand: 06.07.2021 10:13 Uhr Barth: Maskenverweigerer greift Polizei an

Ein 29-Jähriger hat am Montagnachmittag in einer Bankfiliale in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) zwei Polizisten leicht verletzt. Diese wurden durch das Personal der Bank hinzugerufen, weil er den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht tragen wollte. Nach Eintreffen der Polizei verließ der Mann die Filiale, weigerte sich aber die Personalien anzugeben. Er griff die Beamten an und wurde durch diese mit Pfefferspray überwältigt. Gegen ihn wird nun ermittelt. | 06.07.2021 10:12