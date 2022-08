Stand: 01.08.2022 19:42 Uhr Bad Doberan: "Molli" kollidiert mit Lkw

Bei einem Unfall zwischen der Traditions-Bäderbahn "Molli" und einem Lkw auf dem Markt in Bad Doberan (Landkreis Rostock) sind am Montagmittag zahlreiche Fahrgäste mit dem Schrecken davongekommen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand. Sowohl der "Molli" als auch der Lkw konnten nach dem Unfall weiterfahren. | 01.08.2022 19:41