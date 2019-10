Stand: 14.10.2019 16:35 Uhr

Autobrände in Rostock: Polizei fahndet mit Foto

Im Zuge der Ermittlungen zu den am Sonntag in Rostock in Brand gesetzten Autos sucht die Polizei per Fahndungsbild nach einem Verdächtigen. Das Foto stammt von einer Überwachungskamera. Ins Visier der Ermittler ist demnach ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann geraten, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit zu einem Zopf gebundenen blonden Haaren. Der Unbekannte habe einen olivgrünen Parka mit Kapuze getragen und einen schwarzen Zehn-Liter-Plastikkanister mit sich geführt, hieß es weiter.

Wer kennt den Mann?

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Mannes und zu seinem Aufenthaltsort. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstr. 54 unter der Nummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache der Polizei entgegen

Polizei entdeckte Brandbeschleuniger

Nach Angaben der Polizei waren am frühen Sonntagmorgen gegen 5:15 Uhr am Kabutzenhof insgesamt sieben Autos zerstört beziehungsweise beschädigt worden. Als die alarmierte Feuerwehr am Brandort eintraf, brannten demnach zunächst drei Fahrzeuge. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden vier weitere Autos, mehrere Fahrräder und Glasscheiben eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Ermittler stellten am Tankdeckel eines betroffenen Autos einen Brandbeschleuniger fest. Die Polizei geht deshalb von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt.

Fünf Autos vor knapp einer Woche ausgebrannt

Zuvor waren in der Nacht zum vergangenen Dienstag in den Rostocker Stadtteilen Reutershagen und Südstadt fast zeitgleich insgesamt fünf Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht in diesen beiden Fällen ebenfalls von Brandstiftung aus.

