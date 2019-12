Stand: 06.12.2019 11:25 Uhr

Aus für Klinikstationen in Parchim und Crivitz

Im Kreis Ludwigslust Parchim werden mehrere Krankenhausstationen zum Jahresende schließen. Das teilten Klinikbetreiber und das Gesundheitsministerium mit. Von den Schließungen betroffen sind die Abteilungen für Gynäkologie und Geburtshilfe im Mediclin Krankenhaus in Crivitz. Werdende Eltern, die nach dem 31. Dezember eine Geburt in Crivitz geplant haben, können in Parchim versorgt werden. Das Crivitzer Krankenhaus und die Asklepios Klinik in Parchim haben sich darauf geeinigt, die jeweiligen Abteilungen in Parchim zu bündeln. Grund sei die rückläufige Geburtenzahl. Sowohl in Parchim als auch in Crivitz kamen in diesem Jahr deutlich weniger als 400 Kinder zur Welt.

Parchimer Kinderklinik wird geschlossen

Geschlossen wird zum Ende des Jahres auch die Kinderstation im Parchimer Krankenhaus, in der es seit Monaten bereits keine Ärzte mehr gab. Stattdessen soll in Parchim ein Modellprojekt gestartet werden, sodass kranke Kinder zumindest in einer Tagesklinik stationär versorgt werden können. Dafür will das Gesundheitsministerium vier Betten in den Krankenhausplan aufnehmen. Auch die Besetzung einer ärztlichen Stelle habe das Ministerium dafür in Aussicht gestellt. Am Nachmittag will sich Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) zu den Schließungen äußern.

Situation übers Jahr verschärft

Die Zukunft der seit Pfingsten geschlossenen Kinderstation im Parchimer Krankenhaus war bisher ungeklärt. Zunächst waren fünf Ärzte gleichzeitig krank geschrieben, es folgten Kündigungen und Entlassungen. Die Stellen konnten wegen akuten Ärztemangels nicht wieder besetzt werden. Infolgedessen wurden Gespräche mit Ärzten, Krankenkassen sowie Belegschaften geführt. Das nun veröffentlichte Ergebnis - das Bündeln von Abteilungen in den Kliniken in Parchim und Crivitz - war zunächst für Januar angekündigt.

