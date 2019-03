Stand: 27.03.2019 10:50 Uhr

Aufatmen in Rostock - Bombenentschärfung geglückt

Der Munitionsbergungsdienst MV hat die Fliegerbombe in der Rostocker Innenstadt erfolgreich entschärft. Die Menschen können bereits zurück in ihre Häuser, alle Sperrungen sind aufgehoben, auch Busse und Straßenbahnen fahren wieder wie gewohnt.

Zwei Zünder wurden gesprengt

Der Sprengmeister Fred Tribanek und ein Helfer konnten zwei Zünder der 250-Kilogramm-Bombe erfolgreich entfernen. Diese mussten anschließend vor Ort gesprengt werden. Wie es von der Einsatzleitstelle hieß, werde die Bombe abtransportiert.

10.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Wegen der Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Mittwochmorgen rund 10.000 Menschen die Innenstadt verlassen. Rund 250 Menschen kamen in der Stadthalle unter - eine Notunterkunft, die von der Stadt eingerichtet wurde.

Rostocker Fliegerbombe: Ausnahmezustand in der Hansestadt























Zwei Hundertschaften Polizei kontrollieren Innenstadt

Die Polizei hatte mit zwei Hundertschaften kontrolliert, ob die Innenstadt wirklich geräumt ist. Eigentlich sollten bis acht Uhr alle Menschen das Gebiet verlassen haben. Dennoch wurden einige Personen in der Sperrzone angetroffen. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera wurde zur Kontrolle eingesetzt.

Videos 14:59 Nordmagazin - Land und Leute Land und Leute: Innenstadt vor der Evakuierung Nordmagazin - Land und Leute Das regionale Magazin aus Mecklenburg-Vorpommern - live und vor Ort. Video (14:59 min)

Fundort in zentraler Lage

Die Bombe war am Montagvormittag bei Bauarbeiten in der August-Bebel-Straße auf einem Areal am Rosengarten entdeckt worden. Es handelt sich um eine amerikanische 250-Kilogramm-Sprengbombe. Für die Entschärfung wurde ein Bereich mit einem Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort komplett evakuiert. Schulen und Kindertagesstätten blieben geschlossen. Straßenbahnen und Busse konnten nicht mehr in das Sperrgebiet fahren.

Rostock im Krieg mehrfach Ziel von Bombenangriffen

Als ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie war Rostock während des Zweiten Weltkriegs mehrfach Ziel alliierter Bombenangriffe. Die Flugzeug-Werke Heinkel und Arado sowie die Neptun-Werft belieferten seinerzeit die Wehrmacht. In den Nächten vom 23. bis zum 27. April 1942 wurde auch die Innenstadt von Rostock bombardiert. Mehr als 200 Menschen starben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.03.2019 | 11:00 Uhr