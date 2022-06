Auf dem Weg nach Kühlungsborn: Reisebus fängt Feuer Stand: 07.06.2022 06:26 Uhr Ein Reisebus ist am Montag auf der L12 zwischen Boiensdorf (Nordwestmecklenburg) und Klein Strömkendorf (Rostock) in Flammen aufgegangen. Keiner der 45 Insassen wurde bei dem Vorfall verletzt, am Bus aber entstand ein Totalschaden.

Die Pfingstfeiertage gingen für eine Reisegruppe aus Hamm (NRW) am Montagnachmittag mit einem Schrecken zu Ende. Ihr Reisebus, der auf dem Weg nach Kühlungsborn war, geriet während der Fahrt in Brand. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16 Uhr. Die 45 Insassen konnten sich eigenständig retten, ihr Bus ging aber komplett in Flammen auf.

Brandursache noch unklar - technischer Defekt vermutet

Rund 65 Feuerwehrleute beteiligten sich an den Löscharbeiten. Die Reisegruppe wurde währendessen in die nächste Ortschaft gebracht und dort von Sanitätern begutachtet. Laut Polizei wurde keiner von ihnen verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar. Die Ermittler der Kriminalpolizei vermuten einen technischen Defekt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Weitere Informationen Unfallserie an Pfingstmontag in MV: 58-Jährige stirbt auf A20 Mehrere Unfälle haben für lange Staus in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Auf der A20 kam eine Frau aus Bayern ums Leben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 06.06.2022 | 19:30 Uhr