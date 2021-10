Sportlicher Nordosten: Rügenbrücken-Marathon und Tour d'Allee Stand: 16.10.2021 07:46 Uhr Drei große Sportveranstaltungen werden dieses Wochenende prägen: Am Sonnabend der Rügenbrückenlauf zwischen Stralsund und Rügen und die Radsportveranstaltung Tour d' Allee. Am Sonntag fahren die Radsportler dann die Rügen Challenge.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet am Sonnabend ab 9.30 Uhr der Rügenbrücken-Marathon wieder statt. Allerdings ist die Zahl der Teilnehmer wegen der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert. Statt der mehr als 5.200 im Jahr 2019 können in diesem Jahr nur 2.500 Läufer teilnehmen. Zutritt erhalten nur Menschen, die geimpft oder genesen sind oder einen Nachweis über einen negativen Coronatest haben. Die Starterlisten waren schnell gefüllt, Nachmeldungen vor Ort sind nicht möglich. Alle Wettbewerbe beginnen und enden in Stralsund auf der Mahnkeschen Wiese direkt an der Rügenbrücke. Sämtliche Strecken führen auf beziehungsweise über die Brücke, der Fahrzeugverkehr wird in dieser Zeit über den alten Rügendamm geführt.

Zwei Tage Radsport für Teilnehmer und Zuschauer

Gleichzeitig starten die Radsportler in drei Gruppen auf die Tour d' Allee: Es geht über 45, 75 und 115 Kilometer in geschlossenen Gruppen durch den Süden und Südwesten von Rügen. Am Sonntag läuft die "RügenChallenge" 2021: Es gibt zwei Strecken mit einer Länge von 66 km und 107 km. Start und Ziel ist in Sellin. Der Start erfolgt um 11 Uhr für die 66 km und 11.10 Uhr für die 107 km.

Erhebliche Einschränkungen für Autoverkehr

Die Rügenbrücke ist für den Autoverkehr komplett gesperrt von 8.45 Uhr bis 15 Uhr, in Stralsund die Mahnkesche Wiese, von 8.45 Uhr bis 15.30 Uhr. Auf Rügen gibt es heute Einschränkungen auf drei unterschiedlichen Strecken: auf Mönchgut, rund um Sellin, zwischen Kap Arkona und Sellin und zwischen Stralsund und Sellin. Am Sonntag gibt es Sperrungen und Behinderungen auf den Straßen zwischen Sellin, Garz, Bergen und rund um Sassnitz.

