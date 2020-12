Anschlag Breitscheidplatz: U-Ausschuss befragt weitere Zeugen aus MV Stand: 10.12.2020 06:27 Uhr Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 wird heute weitere Zeugen befragen.

Unter anderem sollen der Staatssekretär des Innenministeriums, Thomas Lenz, und der Leiter des Verfassungsschutzamtes Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Müller, Rede und Antwort stehen. Der Ausschuss will wissen, warum das Verfassungsschutzamt Hinweise zum Attentäter nicht an andere Behörden weitergegeben hatte. Müller war bereits vor zwei Wochen vom Untersuchungsausschuss befragt worden. Allerdings hatte er sich mit dem Verweis auf interne Angelegenheiten bei annähernd jeder Frage geweigert, sie zu beantworten. Das hatte großen Ärger bei den Parlamentariern ausgelöst, deshalb werden sie ihn heute erneut öffentlich befragen.

Auch verschwundene Kalaschnikow könnte Thema werden

Ein weiterer Zeuge wird ein ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sein. Dessen Aussage soll helfen, einschätzen zu können, wie glaubwürdig die Hinweise damals waren. Außerdem könnte es heute auch um eine verschwundene Kalaschnikow aus der Asservatenkammer des Schweriner Verfassungsschutzes gehen, die bei einem islamistischen Attentat in Paris eine Rolle gespielt haben soll. So heißt es aus dem Umfeld des Ausschusses.

12 Menschen starben 2016 auf dem Breitscheidplatz

Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 in Berlin erst einen Lastwagenfahrer erschossen und dann mit dem gekaperten LKW auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz elf weitere Menschen getötet. Nach seiner Flucht über Frankreich wurde er wenig später in Italien von der Polizei erschossen.

