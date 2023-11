Angriff auf Klima-Demo: Lkw-Fahrer zu Geldstrafe verurteilt Stand: 28.11.2023 13:49 Uhr Weil er einen Klimaaktivisten mit seinem Fahrzeug auf der Straße vor sich hergeschoben hat, ist ein Lkw-Fahrer in Stralsund zu 1.800 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Das Amtsgericht Stralsund hat einen 41 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen versuchter Nötigung zu 1.800 Euro Geldstrafe verurteilt. Außerdem wird ihm für vier Monate der Führerschein entzogen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 12. Juli einen Aktivisten der Klimaschutz-Organisation "Letzte Generation" auf einer Straße in Stralsund mit seinem Fahrzeug ein Stück vor sich hergeschoben hat. Der Lkw-Fahrer hatte vorher zwei Demonstranten von der Straße gezerrt. Als er wieder am Steuer saß und langsam losfuhr, hatte sich ein Aktivist bereits wieder vor den Lkw gesetzt. Passanten sowie Mitstreiter des Aktivisten hatten den Vorfall gefilmt.

Widerspruch gegen Strafbefehl eingelegt

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Lkw-Fahrer auch den Versuch einer Körperverletzung und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Diese Anklagepunkte ließen sich vor Gericht nicht belegen. Im Oktober bereits erwirkte die Staatsanwaltschaft am Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den Mann. Der Strafbefehl sah vor, dass der Angeklagte seinen Führerschein für ein Jahr abgibt und eine Strafe von 5.400 Euro zahlt. Gegen diese Entscheidung legte der Deutsche Einspruch ein. Deshalb musste das Gericht entscheiden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

