Amtstierarzt kritisiert Zustände in Sauenanlage

Der Veterinär des Landratsamtes der Mecklenburgischen Seenplatte hat die Zustände in einer großen Sauenanlage in Siedenbollentin kritisiert. Er sei ungehalten darüber, das immer noch Sauen in zu engen Kastenständen gehalten werden, sagte Guntram Wagner gegenüber NDR 1 Radio MV. Mit den Betreibern der Ställe sei bereits vor zwei Jahren ein Konzept vereinbart worden, das die Einrichtung von Fress- und Liegebuchten beinhaltet. Wagner kündigte zeitnahe Kontrollen in den Ställen an.

Tierschützer nehmen verstörende Bilder auf

Die Tierrechtsorganisation "Animal Rights Watch" hatte verstörende Bilder von toten und sterbenden Schweinen aus den Ställen in Siedenbollentin veröffentlicht. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Aktivisten der Organisation waren offenbar in die Anlage eingebrochen, um die Bilder aufzunehmen. Kreis-Veterinär Wagner sagte, er hätte sich gewünscht, früher von den Tierschützern informiert zu werden, um auf die Zustände reagieren zu können.

Landwirte-Aktivist ist Anteilseigner

Zu den Betreibern der Anlage gehört auch Dirk Andresen. Er ist Sprecher der Landwirte-Initiative "Land schafft Verbindung“, die im vergangen Herbst Demonstrationen unter anderem gegen die neue Düngemittelverordnung organisierte. In einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite bedauerte Andresen, dass die Bilder aus "einem Betrieb stammen, an dem ich Anteile halte". Er habe das Veterinäramt informiert, "um sicherzustellen, dass im Betrieb auch weiterhin alle tierschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden". Der Tod von Tieren gehöre jedoch zur Natur und komme leider in jeder Form der Tierhaltung vor.

