Amthor steht als CDU-Landeschef in MV bereit

Philipp Amthor will nach Informationen von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren. Das gab der CDU-Bundestagsabgeordnete am Nachmittag bekannt. Er habe nach der überraschenden Rücktrittsankündigung des bisherigen Parteichefs Vincent Kokert viel Ermutigung aus allen Landesteilen und allen Altersgruppen der Partei erhalten, sagte der 27-Jährige. Das habe ihn bewogen, für das Amt zu kandidieren. "Ich bin bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen."

Unterstützung von Kreisverbänden

Seine beiden Kreisverbände, die CDU Vorpommern-Greifswald und die CDU Mecklenburgische Seenplatte, hätten bereits ihre Unterstützung signalisiert, so Amthor. Ob er bei der Landtagswahl im kommenden Jahr auch gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) antreten will, ließ er offen. Diese Frage müsse angegangen werden, wenn der Parteivorsitz geklärt sei. Aber "selbstverständlich" habe der Landesvorsitzende auch das Recht, den Spitzenkandidaten vorzuschlagen. Sein Alter sieht Amthor nicht als Problem. "Es geht nicht um Alter, es geht um Argumente", sagte er.

Mit 24 Jahren als Direktkandidat in den Bundestag

Amthor ist der erste Kandidat, der offiziell Anspruch auf die Spitze des CDU-Landesverbandes erhebt. Er ist seit 2017 Mitglied des Bundestages. In der aktuellen Wahlperiode ist er der zweitjüngste Bundestags-Abgeordnete. Zudem ist er im Innen- und im Rechtsausschuss. Der gebürtige Ueckermünder ist seit rund zwölf Jahren Mitglied der CDU und der Jungen Union. In Greifswald hatte er Jura studiert und mit Prädikatsexamen abgeschlossen.

Noch-Landeschef Kokert kündigte Rückzug an

Amthor bewirbt sich um den Posten, den der derzeitige Landesvorsitzende Kokert, der auch Fraktionschef der CDU im Landtag in Schwerin ist, am 1. März aufgibt. Kokert hatte am Freitag überraschend seinen Rückzug von seinen politischen Ämtern angekündigt. Kokerts Nachfolger als Fraktionschef könnte Torsten Renz werden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion hatte am Montag erklärt, für die Aufgabe bereit zu stehen.

