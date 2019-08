Stand: 17.08.2019 09:10 Uhr

Álvaro Soler in Wismar bei der NDR Sommertour

Die NDR Sommertour ist in diesem Jahr wieder zu Gast auf dem Schwedenfest: Heute Abend wird auf dem Marktplatz in Wismar gemeinsam mit dem NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin gefeiert. Stargast ist der sympathische Senkrechtstarter Álvaro Soler.

Sommertour in Wismar: Álvaro Soler lädt ein NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 14.08.2019 05:05 Uhr Am 17. August feiern NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin mit Álvaro Soler die Sommertour auf dem Schwedenfest in Wismar. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei.







Weltenbummler zu Gast in Wismar

Der charmante junge Deutsch-Spanier Álvaro Soler ist gerade 28 Jahre jung, mehrsprachig aufgewachsen und lebt nun nach verschiedenen Stationen wie Tokio und einem Studium in Barcelona in Berlin. Dort hat er sein Debütalbum "Eterno agosto" aufgenommen. Die unterschiedlichen Kulturen bringt er auf dem Dancefloor zusammen. Seine Hits "El mismo sol" und "Yo contigo, tú conmigo" hat er mit im Gepäck und sicher auch schon eine paar neue Hits. Im vergangenen Jahr ist sein zweites Album "Mar de Colores" erschienen und die Single-Auskopplung "La Cintura" ist ein Sommerhit, der auch Selbstironie beweist: "La Cintura", zu Deutsch "die Hüfte" schwingt man zu dem Song ganz automatisch, aber Soler ist groß und - wie er selbst sagt - eher "schlaksig" als der geborene Tänzer.

Wismar erinnert an schwedische Vergangenheit

Mit dem traditionellen Schwedenfest erinnert die Hansestadt Wismar in diesem Jahr zum 20. Mal an ihre skandinavische Vergangenheit. 155 Jahre lang war Wismar immer wieder Teil des schwedischen Königreichs. Im Mittelpunkt des Festes stehen ein bunter Jahrmarkt und musikalische Unterhaltung auf dem Marktplatz. Das Schwedenfest in Wismar gilt als das größte seiner Art außerhalb Schwedens.

Sommertour: Stadtwette an Wismar übergeben Nordmagazin - 12.08.2019 19:30 Uhr Bei der Stadtwette geht es um die schwedische Vergangenheit: Die Frühaufsteher wetten, dass die Wismarer es nicht schaffen, 50 königlich gekleidete Paare zu versammeln.







Auch bei der Stadtwette geht es um die schwedische Vergangenheit von Wismar. Das Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. Am Montag wurde die Stadtwette standesgemäß übergeben: Susanne Grön und Marko Vogt haben in königlicher Garderobe in Geleit des prominenten Wettpaten Leif Tennemann die Wette an den Bürgermeister Thomas Beyer übergeben. Die Frühaufsteher wetten, dass die Wismarer es nicht schaffen, 50 königlich gekleidete Paare vor der Sommertour Bühne zu versammeln. Sollten die Wismarer die Stadtwette gewinnen, gehen 1.000 Euro an den Seniorentreff des Deutschen Roten Kreuzes in Wismar.

NDR Partyband sorgt für gute Laune

Das Dirty Royal Orchestra sorgt mit Hit-Medleys und einer abwechslungsreichen Bühnenshow für beste Feierlaune bei den Besuchern der Sommertour. Die Partyband aus Hamburg besteht aus zehn Musikern, die den "Funk im Tank" haben - zur Aufführung kommt eine Mischung der besten Songs der Popgeschichte.

Livemusik auf dem Marktplatz und zu Hause

Die Sommertour wird präsentiert von den Frühaufstehern Marko Vogt und Susanne Grön. Wer nicht dabei sein kann, sieht die gesamte Veranstaltung bei ndr.de/mv ab 19.30 Uhr im Livestream und anschließend die Höhepunkte des Abends in Bildern. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sind live dabei, wenn die Stimmung bei der größten Sommerparty in Mecklenburg-Vorpommern überkocht. Der Eintritt zur NDR Sommertour ist wie immer kostenfrei.

Anreise und Sicherheitshinweise

Besucher sollten am besten per Bus und Bahn anreisen. Der Nahverkehr bietet Sonderfahrten in die Innenstadt an. Parkflächen für Autos gibt es im Norden am Hafen oder im Süden der Stadt. Auch in diesem Jahr werden am Marktplatz beim Schwedenfest Einlasskontrollen durchgeführt. Glasflaschen und Waffen wie Messer dürfen nicht mitgebracht werden. Hunde oder andere Tiere dürfen nicht mit in den Festbereich gebracht werden. Die Stadt bittet darum, nur kleine Taschen auf den Marktplatz mitzunehmen. Im vergangenen Jahr besuchten 120.000 Menschen das Schwedenfest.

