Aggression gegen Aktivisten: Prozess gegen Lkw-Fahrer Stand: 28.11.2023 09:17 Uhr Vor dem Amtsgericht Stralsund muss sich heute ein Lkw-Fahrer verantworten, der im Juli einen Aktivisten der Letzten Generation angefahren hatte. Ihm wird unter anderem versuchte Körperverletzung vorgeworfen.

Der Lkw-Fahrer, der im Juli einen Aktivisten der Letzten Generation angefahren hatte, steht heute vor Gericht in Stralsund. Im Oktober erwirkte die Staatsanwaltschaft am dortigen Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den Mann. Der 41-jährige Deutsche legte Einspruch gegen die Entscheidung ein. Der Strafbefehl sah vor, dass der Angeklagte seinen Führerschein für ein Jahr abgibt und eine Strafe von 5.400 Euro zahlt. Jetzt muss das Amtsgericht klären, ob die damals erlassene Strafe weiterhin rechtmäßig ist.

Weitere Informationen Nach Klimaprotesten: LKW-Fahrer droht lebenslanger Führerscheinentzug Kein Führerschein mehr - und das lebenslang. Das droht dem LKW-Fahrer, der in Stralsund einen Klima-Aktivisten angefahren hatte. mehr

Verkehrsexperte soll Verhalten beurteilen

Zur Klärung der Rechtslage in diesem Fall ist unter anderem ein Verkehrssachverständiger geladen - der soll beurteilen, ob der Angeklagte bewusst fahrlässig gehandelt hatte. Im Juli hatten sechs Klimaaktivisten zeitweise eine vierspurige Straße in Stralsund blockiert. Daraufhin zerrte der angeklagte Lkw-Fahrer zwei Demonstranten gewaltsam von der Straße und schob einen Aktivisten etwa zwei Meter mit seinem Fahrzeug vor sich her. Die Stralsunder Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchte Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung vor. Ein Urteil des Amtsgerichts wird noch heute erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.11.2023 | 08:00 Uhr