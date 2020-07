Stand: 24.07.2020 17:03 Uhr - NDR 1 Radio MV

AIDA: Zehn Crew-Mitglieder mit Corona infiziert

Zehn Mitglieder der Crews der in Rostock liegenden AIDA-Kreuzfahrtschiffe haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) am Freitag mit. Der Nachweis dieser Infektionen sei Ergebnis der Präventionsmaßnahmen des Unternehmens, um die Arbeitsaufnahme der Frauen und Männer vorzubereiten. Die Crews waren im Laufe der Woche aus ihren Heimatländern in Asien über Rostock-Laage eingeflogen worden. Das Unternehmen hat sich entschieden, die beiden Schiffe vorerst nicht auslaufen zu lassen, teilte Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) mit. Vorgesehen waren Testfahrten, bevor Passagiere an Bord gelassen werden. Die eigentlichen Kreuzfahrten sollen im August nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden.

AIDA: Zehn Crewmitglieder mit Corona infiziert NDR Info - 24.07.2020 16:00 Uhr Zehn Crewmitglieder der AIDA Cruises sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie arbeiten auf zwei Schiffen, die in Rostock auf den geplanten Start Anfang August warten.







Crews wurden in Heimatländern getestet

Alle Crewmitglieder seien vor dem Flug nach Deutschland in ihren Heimatländern negativ getestet worden, so Bockhahn. Bevor die Besatzungsmitglieder an Bord gehen sollten, wurden sie in Rostock erneut getestet. Dabei fielen zehn Tests positiv aus. Neun Betroffene sind symptomfrei, einer hat leichte Symptome. Sie wurden an Bord eines der Schiffe "isoliert" untergebracht, so wie es die Schutzkonzepte vorsehen, sagte der Gesundheitssenator. Die Crews sollen am Sonntag erneut getestet werden. Die Kreuzfahrtlinie plante bislang, den Betrieb Anfang August mit kurzen Kreuzfahrten ohne Landgang auf der Ostsee wieder aufzunehmen.

Weitere Infektionen in Schwerin

Auch bei zwei Erkrankungshäufungen in Schwerin sind nach Angaben des LAGuS weitere Fälle hinzugekommen. So gebe es im Umfeld eines Schweriner Arztes eine weitere infizierte Person. Neben dem Mediziner seien damit drei weitere Personen infiziert. Bei einer Schweriner Familie mit insgesamt acht positiv getesteten Personen wurden fünf weitere Fälle registriert. Dies sind den Angaben zufolge keine Familienmitglieder, sondern kommen aus dem beruflichen Umfeld.

