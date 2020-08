Stand: 06.08.2020 13:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

AIDA: Weiterer Corona-Fall bei Nachtestungen

Vor der Wiederaufnahme des Kreuzfahrt-Geschäfts gibt es bei der Reederei AIDA Cruises einen weiteren Corona-Fall. Auf einem der in Rostock liegenden Schiffe ist erneut ein Besatzungsmitglied positiv getestet worden. Insgesamt haben sich damit bereits zwölf Personen mit dem Coronavirus infiziert.

750 Crew-Mitglieder für zwei AIDA-Schiffe eingeflogen

Der bis dato letzte Fall sei bei Nachtestungen festgestellt worden, so Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Alle Positiv-Getesteten stammen demnach aus Südostasien, alle wurden vor zwei Wochen über den Flughafen Laage eingeflogen. Die insgesamt 750 Crew-Mitglieder wurden auf die "AIDAblu" und die "AIDAmar" verteilt, die aktuell im Rostocker Hafen liegen.

Alle Infizierten in Isolation außerhalb von Rostock

Alle zwölf Corona-Infizierten wurden nach Aussage von Bockhahn von Bord gebracht. Sie befinden sich außerhalb der Hansestadt Rostock in Isolation. Zwei Personen mussten mit Symptomen im Krankenhaus behandelt werden. Am Neustart Mitte August mit Mini-Kreuzfahrten auf Nord- und Ostsee will die Rostocker Reederei festhalten.

