Stand: 03.11.2023 05:00 Uhr A24 bei Wittenburg nach Lkw-Brand zeitweise gesperrt

Nach dem Brand eines Lastwagens kam es auf der A24 auf Höhe der Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin am Donnerstag zu Einschränkungen: Am Nachmittag wurde der Verkehr zunächst auf einer Spur an dem Unfall vorbei geleitet, im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin dann aber komplett gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fing der Lastwagen aufgrund eines defekten Reifens Feuer. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde komplett zerstört. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 650.000 Euro.

